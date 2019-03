Versuchter Mord an Mutter in Hechingen: 80-Jährige immer noch in Lebensgefahr

Der Mann, der am vergangenen Sonntag seine Mutter mit einem Messerstich lebensgefährlich verletzt hat, sitzt seit gestern in Haft. Er wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen beim Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Hechingen erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der dringend Tatverdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Seine schwerverletzte Mutter schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.

Die schwerverletzte 80-Jährige wurde am vergangenen Sonntag niedergestochen. Nach der Tat verständigte der mutmaßliche Täter selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Laut Polizei Tuttlingen versorgten die Notärzte die Mutter noch am Tatort und transportierten sie per Hubschrauber ins Krankenhaus.