Versuchter Einbruch in Drogerie

Bei dem Versuch, in der Nacht zum Donnerstag in eine Drogeriefiliale in der Gosheimer Straße in Wehingen einzubrechen, haben die Täter keinen Erfolg gehabt.

Die Unbekannten scheiterten zunächst daran, die Eingangstüre mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen, berichtet die Polizei. Auch ein eingeschlagenes Fenster an der Gebäuderückseite verwehrte den Gaunern den Zutritt zu den Räumlichkeiten. Das angebrachte Gitter hatten die Einbrecher wohl übersehen. Die Höhe des Gebäudeschadens ist derzeit noch nicht bekannt.