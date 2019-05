Vereinsmeister erhalten Pokale

Auf ein erfolgreiches Jahr hat der Schachring Heuberg-Gosheim bei seiner Generalversammlung im Gasthaus „Krone“ in Gosheim zurückgeblickt. Die besten Spieler der Saison wurden mit Pokalen ausgezeichnet.

Vorsitzender Franz Narr ließ die Höhepunkte des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren und dankte seinen Vorstandskollegen, der Gemeinde sowie Kronen-Wirt Manfred Hermle für die Unterstützung. Er lobte die Harmonie und Kameradschaft im Verein, durch die diese Erfolge erst möglich seien.

Diverse Spenden von Mitgliedern und der Gemeinde erfreuten das Herz von Kassenwart Andreas Speck, der die hohen Ausgaben für Startgelder als positives Zeichen von steigender Aktivität im Turniergeschehen der Region wertete. Detailliert berichtet Schriftführer Norbert Weber über die Veranstaltungen wie Ausschuss- und Spielersitzungen, ein Jugendausflug nach Mahlstetten, das Jubiläum der Schachfreunde in Spaichingen, Geburtstagsfeiern und zahllosen Turnieren.

So war Ottmar Stehle beispielsweise bei der Amateur-Weltmeisterschaft auf der Insel Kos, Patrick Seitz gewann das Fasnets-Blitzturnier in Schömberg. Herausragend sei aber der Mannschaftssieg im Finale des Be-zirkspokals gegen Schramberg gewesen. Das Aus auf württembergischer Ebene in Stuttgart-Botnang konnte den Erfolg nicht schmälern. Vizemeister des Bezirks wurde Franz Narr bei den Senioren, Lothar Weber stieß beim Kreispokal bis ins Finale vor und Matthias Narr und Ottmar Stehle mussten lediglich einem Spieler beim Kreisblitz den Vortritt lassen.

Höhepunkt des Jahres war für Jugendleiter Martin Braun der Jugend-Grand-Prix in der Jurahalle mit 73 Teilnehmern. „Das haben wir toll hingekriegt“, bestätigte ihm der Vorsitzende. Vor allem Dominik Steiner und Roman Hass sammelten einige Siege bei Jugendturnieren und durften den Bezirk sogar auf Landesebene vertreten. Dort erspielte sich Steiner den dritten Platz. Bei der Kreismeisterschaft avancierten neben Roman Hass auch Samuel Reiner, Ibrahim Menes, Daniel Egler und Simon Weber als Titelsammler und Vizemeister sowie Jannis Bober, André Egler und Lucas Lessing bei Jugend-Grand-Prix.

Die Mannschaftsführer Lothar und Norbert Weber sowie Ingo Geier waren insgesamt zufrieden. In letzter Sekunde wehrte die Landesligamannschaft den Abstieg ab, die Zweite wurde Fünfter in der Kreisklasse, während bei der dritten und neuformierten vierten Mannschaft noch viel Luft nach oben sei.

„Der Verein fällt mir immer nur positiv auf“, lobte Gemeinderat Andreas Hauser in seiner Ansprache zur Entlastung des Vorstands. Riesige Pokale wurden dann den Siegern der Vereinsturniere überreicht. Andreas Speck heimste gleich zwei Siege – Vereinsmeisterschaft und Vereinspokalturnier – ein, bester Blitzschachspieler wurde Patrick Seitz und die Jugendmeisterschaft gewann Jannis Bober vor André Egler und Simon Weber.

Mit dem Wunsch, einen Raum im neuen Vereinshaus zu beziehen, der Ankündigung eines Ausflugs nach Konstanz und eines Grillfests schloss Vorsitzender Narr die Versammlung.