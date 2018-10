Verein sucht neuen Vorsitzenden

Kernaufgabe bei der Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Mahlstetten ist es gewesen, Lücken in der Vorstandschaft zu füllen. Aus dem Vorstand ausgetreten sind Beisitzerin Sigrid Drössel und Schriftführerin Claudia Sauter. Patricia Will trat nicht mehr zur Wahl der Vorsitzenden an. Ein Nachfolger fand sich nicht.

Erfreulicherweise konnten die Beisitzer- und der Schriftführerposten besetzt werden. Julia Schöneberger, bisher Beisitzer, stellte sich für das Amt der Schriftführerin zur Verfügung. Patricia Will bot an, einen Beisitzerposten zu besetzen. Fritz Aicher stellte sich zur Wahl eines weiteren Beisitzers zur Verfügung. Jedoch konnte das Amt des Vorstands nicht besetzt werden. Bürgermeister Helmut Götz appellierte an die Anwesenden, sich doch einen Ruck zu geben und sich Gedanken über das zu besetzende Amt zu machen. Ohne Erfolg. „Durch die Besetzung von sieben Ausschussmitgliedern ist der Verein handlungsfähig und kann im Moment agieren,“ so Götz. Die 2. Vorsitzende Gaby Aicher wird den Verein vorerst nach außen vertreten. Eine außerordentliche Sitzung soll in einem halben Jahr einberufen werden. Der Verein hofft, bis dahin den Platz des Vorsitzenden besetzen zu können.

Patricia Will ließ das Vereinsjahr Revue passieren. Sie dankte Bürgermeister Götz für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Worte des Danks für seine ganzjährige Hilfe gingen an Hans Weber, der den Kreisverband vertrat. Auf den Bericht der Schriftführerin Claudia Sauter folgte die Aufstellung der Kassenbewegungen durch Claudia Aicher. Wenn auch der Kassenstand ein leichtes Minus aufweist, bestätigte Prüferin Ute Zobel eine „hervorragende“ Kassenführung. Götz leitete die Entlastung der Vorstandschaft ein; jedoch nicht, ohne zuvor die „angenehme Zusammenarbeit“ mit dem Verein und die Verankerung in der Gemeinde hervorzuheben. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Hans Weber nahm als Vorsitzender des Kreisverbands die Ehrungen vor. Für 50-jährige Vereinszugehörigkeit überreichte er Stefanie Aicher, Elfride Müller-Aicher, Maria Specker, Resi Specker, Gabriel Aicher und Erwin Specker Urkunde und Ehrennadel des Kreisverbands – den „Logl-Baum“. Ein Präsent des Mahlstetter Vereins überbrachte Patricia Will. Weitere „goldene“ Ehrungen wurden in Abwesenheit ausgesprochen: Martin Aicher, Matthäus Aicher, Josef Dilger, Karl Rieger, Matthias Sauter, Werner Sauter, Horst Schutzbach, Paul Schutzbach, Hans Specker. Für 25 Jahre Vereinstätigkeit wurden in Abwesenheit Maria Lang und Maria Aicher geehrt.