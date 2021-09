Verein schenkt Menschen mit Behinderung trotz Pandemie Freude

Die Freunde der Behinderten haben in Gosheim ihre Generalversammlung abgehalten. Vorsitzende Miriam Vogt begrüßte neben den Mitgliedern Bürgermeister André Kielack, Andreas Speck und Gerd Grewin vom Gemeinderat sowie Martin ten Bosch, Leiter der Lebenshilfe Tuttlingen. Trotz Pandemie gab es einige Aktionen, um Menschen mit Behinderung eine Freude zu bereiten.

Aufgrund der Pandemie habe 2021 kein Sommer-Event stattfinden können, „auch die Adventsfeier musste wegen Corona abgesagt werden“, so eine Pressemitteilung. Trotzdem sei den Behinderten ein Weihnachtsgeschenk mit Videobotschaft zugestellt worden, jeder bekam eine Kappe und eine Wollmütze mit einer Sonne, dem Logo des Vereins. Zur Osterzeit seien in die Wohnheime Osterhasen geliefert worden, „im Sommer wurde Erdbeerkuchen an die Wohnheime verteilt“.

Schriftführerin Martina Zisterer berichtete über weitere Aktionen, um den Menschen mit Behinderung eine Freude zu machen. Für die BBT-Gruppe in Tuttlingen wurden Outdoor-Spielsachen angeschafft. Das St. Agnes in Spaichingen wurde mit einem Hochbeet und einer Hängematte unterstützt. Um auch ein wenig Abwechslung und Freude in die Wohnheime zu bringen, traten Kakerlaki und das Safro Duo in Tuttlingen auf. DJ Fröschlin zeigte seine Zaubershow in Spaichingen.

Lange Spenderliste

Kassiererin Melitta Vogt gab einen Überblick über die Finanzlage des Vereins und verlas eine lange Spenderliste. Bevor Bürgermeister Kielack die Entlastungen vornahm, bekräftigte er, „welch wichtige Arbeit dieser kleine Verein verrichtet“, und dass die Pandemie von Menschen mit Behinderung „sicher noch viel schlimmer“ empfunden werde. Er lobte, dass „trotz dieses schwierigen Jahres doch einiges für die Behinderten auf die Beine gestellt wurde“. In ihren Ämtern wiedergewählt wurden Geschäftsführerin Christina Mayer für drei Jahre, der 2. Vorstand Sven Mayer für zwei Jahre, Schriftführerin Martina Zisterer für zwei Jahre sowie die Beisitzer Nicole Schäffler und Daniel Mulfinger für zwei Jahre.

Der Leiter der Lebenshilfe Tuttlingen, Martin ten Bosch, bedankte sich bei den Freunden der Behinderten für ihre Unterstützung und den guten Kontakt. Zum Schluss bekam Hartmut Köster eine Urkunde für 20 Jahre Unterstützung des Vereins.