Lisa Locher, stellvertretende Kreisvorsitzende vom Blasmusikverband Rottweil/ Tuttlingen, hat im Rahmen des Jahreskonzerts des Musikvereins Gosheim 14 verdiente Musiker geehrt. Annalena Mauch, Elias Weber, Rebecca Schön, Selina Weber und Steffen Digeser sind seit zehn Jahren im Verein aktiv und wurden mit der Ehrennadel in Bronze geehrt. Christina Fußnegger, Fabian Aiple, Anton Alber, Tobias Hermle, Michael Stehle, Andreas Weber und Michael Weber sind seit 20 Jahren im Verein aktiv und wurden mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Wolfgang Hauser und Johannes Landolt sind seit 30 Jahren aktiv und wurden mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Vorsitzender Bruno Weber ehrte die Jubilare für ihre Treue und Mitarbeit im Verein und überreichte ihnen ein Geschenk. Wolfgang Hauser und Johannes Landolt wurden zu aktiven Ehrenmitgliedern ernannt.

