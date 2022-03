Vandalismus im Innenhof des Wehinger Haller-Areals

Unbekannte haben im Innenhof eines gemeindeeigenen Gebäudes in der Wörthstraße in Wehingen irgendwann im Zeitraum von Freitag bis Montag des letzten Wochenendes eine Sachbeschädigung begangen und diversen Unrat hinterlassen.

Wie die Polizei berichtet, verbogen die Unbekannten ein Geländer an einem Treppenaufgang mutwillig und richteten damit einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro an. Zudem hinterließen sie zerschlagene Glasflaschen, Getränkeverpackungen und Zigarettenkippen.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise auf die Verursacher geben können, Kontakt mit dem Polizeiposten Wehingen, Telefon 07426/ 91366-0, aufzunehmen.