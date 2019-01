Unternehmensgründung: Volker Villing bringt Kunststoff in Form

„Ich weiß, wie diese Kunststoffe ticken“, sagt Volker Villing aus Böttingen. Der 45-Jährige kann auf fast drei Jahrzehnte Erfahrung mit diesem besonderen Werkstoff zurückblicken. Diese Expertise hat es ihm nun möglich gemacht, seine eigene Firma zu gründen. VVK Kunststofftechnik heißt das neue Spritzguss-Unternehmen, das Villing trotz einiger Hürden erfolgreich auf den Weg gebracht hat.

Ein Blick zurück: 1989 startete Volker Villing mit der Ausbildung zum Kunststoff-Formgeber in die Berufswelt. Es folgten 14 Jahre in einem mittelständischen Unternehmen, in dem es der Schwabe zum Gruppenleiter brachte. Ohne es zu wissen, dass ihm diese Entscheidung später von großem Nutzen sein wird, wechselte er zu einem Anlagenbauer, wo er sich mit dem Werkstoff Blech auseinandersetzen musste. Nach zweieinhalb Jahren stand für Villing jedoch fest: „Ich möchte zurück zum Kunststoff.“

Ich war zuletzt einfach nur noch ausgelaugt Volker Villing

Es folgten weitere zehn Jahre in leitender Position in einem anderen Unternehmen. Volker Villing war wieder bei „seinem Material“ gelandet. Nach dem Wechsel in ein anderes Unternehmen stand nach kurzer Zeit fest, dass dies auch nicht das Richtige war. „Ich war zuletzt einfach nur noch ausgelaugt“, erinnert sich der 45-Jährige heute an Regelarbeitstage von mindestens zehn bis zwölf Stunden.

Er plante einen Neuanfang. Unterstützung fand er bei Marlene Hauser, die bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg die Themenbereiche Existenzgründung und Unternehmensförderung verantwortet. Sie beriet Volker Villing zum Beispiel bei der Nachfinanzierung für einen neuen, größeren Firmensitz.

Mehr Arbeit, aber erfülltere Arbeit

Weniger arbeitet Villing aktuell nicht, eher im Gegenteil, aber seit der Gründung seiner Firma VVK Kunststofftechnik im März 2017 ist der Gründer wieder voller Elan: „Heute arbeite ich 24 Stunden für mein Projekt, aber ich weiß, was ich da tue“, sagt er mit einem kleinen Augenzwinkern. Zwei Mitarbeiter beschäftigt der Gründer mittlerweile und hat zusammen mit seinen Kollegen die Verantwortung für drei Maschinen. Mittelfristig sollen laut Villing noch einmal zwei bis drei dazu kommen.

Innovative Werkzeugkonzepte für innovative Teile, von der Idee bis zur Serienreife, schätzen Villings Kunden ebenso, wie die modernen Fertigungsmethoden mit traditioneller Werkzeugmacherkunst. Erfahrung in der Medizintechnik, im Anlagenbau, in der Elektro- und Elektronikindustrie, bei Teilen für Handwerk und Bau sowie im Automotivbereich runden das Konzept der VVK Kunststofftechnik ab, was nicht zuletzt auch durch die Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001:2015 und durch die Medizintechnik-Zertifizierung DIN EN ISO 13485:2016 unterstrichen wird. Diese beiden Qualitätsmanagementsysteme bringen für die Kunden zusätzliche Sicherheit und garantieren die jeweilige Einhaltung der geforderten Teilequalität.