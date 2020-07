Unter Drogeneinfluss am Steuer

Auffällig ist der Besatzung eines Streifenwagens am Sonntag gegen 15 Uhr in der Gosheimer Straße der 30 Jahre alte Fahrer eines Opels bei einer Verkehrskontrolle erschienen. Die Beamten vermuteten eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel nahmen einen Drogenschnelltest vor. Dieser verlief laut Polizei positiv hinsichtlich mehrerer Betäubungsmittel-Wirkstoffe. Dem 30-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn erfolgt eine Bußgeldanzeige.