Unfallflucht nach Überholen auf der K 5900

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und einem Blechschaden in Höhe von 1000 Euro ist es am Donnerstag um 21.30 Uhr auf der Kreisstraße 5900 gekommen. Das berichtet die Polizei. Ein 23- jähriger Fahrer eines Skoda Octavia fuhr auf der K 5900 von Böttingen kommend in Richtung Mahlstetten. Auf der Strecke kam dem jungen Mann auf seiner Fahrspur ein unbekannter Autofahrer entgegen. Dieser überholte laut Polizei ein in Richtung Böttingen fahrendes Auto. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 23-Jährige nach rechts aus und kollidierte im dortigen Grünstreifen mit einem Leitpfosten. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Eeuro zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort. Ebenfalls unbekannt ist, wer Fahrer oder Fahrerin des überholten Autos gewesen ist. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 / 931 80 in Verbindung zu setzen.