Unfallflucht in der Schillerstraße

Ein unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum von Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 11 Uhr ein in der Schillerstraße abgestelltes Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unbekannte gegen den lilafarbenen VW Multivan und verursachte an der linken Fahrzeugseite einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Anschließend entfernte sich der Autofahrer von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Spaichingen telefonisch unter 07424 / 93 180 entgegen.