Unfall und Tritte gegen einen Automaten

Ein 39-jähriger VW-Fahrer hat am Montag gegen 6 Uhr an der Einmündung Bürglestraße / Wörthstraße in Wehingen die Vorfahrt eines 23-jährigen Fiat-Fahrers missachtet. Bei der Kollision wurde zwar niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von rund 6000 Euro.

Zigarettenautomat kaputt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Spaichinger Polizei gegen einen Unbekannten, der mutwillig einen Zigarettenautomaten in der Siemensstraße außer Betrieb setzte. Der Spurenlage zufolge trat der Täter mit dem Fuß so heftig gegen den Automaten, dass der Betonsockel nachgab und der Automat schließlich auf den Boden fiel. Der Schaden ist noch nicht bekannt. Der Tabakwarenhändler wurde informiert. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Spaichingen unter 07424 /9318-0 entgegen.