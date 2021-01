Unerwarteter Zuschuss zum Kindergartenanbau

Zu einem Vorort-Termin anlässlich des Ausbaus des Kindergartens St. Ulrich in Wehingen hat Bürgermeister Gerhard Reichegger den Landtagsabgeordneten Guido Wolf noch vor Weihnachten empfangen. Darüber berichtet die Gemeinde in einer Mitteilung.

Durch die Erweiterung vergrößert sich der Kindergarten um zwei Gruppen. Geschaffen werden eine Gruppe mit zehn Plätzen für Kinder unter drei Jahren sowie eine weitere mit insgesamt 28 Plätzen für Kinder über drei Jahren. Die ursprüngliche Kostenplanung belief sich auf 1,5 Millionen Euro, erhöhte sich aber wegen zeitlicher Verzögerungen auf 1,7 Millionen Euro. Umso bedeutender sei, so Reichegger, dass die Gemeinde nun einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 245 520 Euro aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung erhält. Bei der Abwicklung durch das Land habe das Kultusministerium die entsprechenden Verwaltungsvorschriften vor dem Hintergrund der Coronakrise so flexibel ausgestaltet, dass nun auch noch die Gemeinde Wehingen, trotz Überzeichnung des Programms, zum Zug kommen konnte.

Bürgermeister Gerhard Reichegger informierte den Landtagsabgeordneten Guido Wolf MdL über die Notwendigkeit dieses Ausbaus: „Wir brauchen dringend diese zusätzlichen Plätze in Wehingen, um den Familien in Wehingen ausreichend und zeitgemäße Kinderbetreuungsangebote machen zu können.“

Das Bauvorhaben schreitet derzeit gut voran und die Gemeinde hofft, dass die neuen Räumlichkeiten und der neue Garten bereits mit dem neuen Kindergartenjahr 2021/2022 bezogen werden können.