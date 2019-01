Zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 9.55 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen in der Ringstraße geparkten Ford Focus an der Fahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Der Polizeiposten Wehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07426-1240 zu melden.