Unbekannter sticht Reifen auf

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug, die am Donnerstagmittag, gegen 12.50 Uhr, in der Hauptstraße in Gosheim festgestellt worden ist. Der Besitzer eines Subaru-Forester entdeckte an seinem Auto, das auf der privaten Stellfläche vor einem Mehrfamilienhaus geparkt war, dass alle vier Reifen seines Fahrzeuges durch Stiche beschädigt wurden. Personen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wehingen, Telefon 07426 / 1240, in Verbindung zu setzen.