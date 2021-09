Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Samstag gegen 4.35 Uhr mit dem Auto gegen eine Bushaltestelle am Wehinger Weg in Böttingen gefahren und hat diese stark beschädigt.

