Unbekannter bricht in Sportheim ein

Ein unbekannter Täter hat sich in der Nacht zum Montag in der Straße Ziegelhütte gewaltsam Zutritt in das Sportheim verschafft. Laut Polizei entwendete der Täter einen Laptop sowie einen Kaffeevollautomaten der Marke Saeco. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 477-0, zu informieren.