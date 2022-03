Unbekannte schlauchen in Böttingen Diesel aus einem Baufahrzeug ab

Laut einer Meldung der Polizei fand ein Bauleiter am Montagmorgen nur noch leere Tanks in drei Baufahrzeugen vor, die auf der Baustelle an der Photovoltaikanlage am Großen Kochelsberg über das vergangene Wochenende abgestellt waren. Die Straßenbaufirma geht davon aus, dass knapp 700 Liter Kraftstoff mit einer Pumpe abgeschlaucht und gestohlen wurden. Wahrscheinlich benutzten der Täter zum Abtransport einen Lastwagen oder größeres Fahrzeug. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Spaichingen unter Telefon 07424/9318-0 entgegen.