Eine Hausbesitzerin hat am Freitagabend, zwischen 23 Uhr und Mitternacht, Geräusche an ihrem Wohnhaus in Wehingen wahrgenommen, die von der Frau zunächst unbeachtet blieben.

Am Samstagmorgen stellte die Hausbesitzerin einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an der Haustür fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424/ 93 18-0, entgegen.