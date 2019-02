Umzüge machen Umleitungen notwendig

Die Mitglieder der NZ Königsheim befinden sich im Endspurt für das große Wochenende vom 22. bis 24. Februar mit dem 27. Ringtreffen der Narrenfreunde Heuberg, verbunden mit dem 50-jährigen Jubiläum der Zunft. Bereits am Samstagabend beteiligen sich über 1500 Hästräger am Fackelumzug um 18.30 Uhr und beim großen Umzug am Sonntag ab 13.30 Uhr haben sich über 3500 Hästräger angemeldet. Zusätzlich ist es nötig, den Verkehr für beide Umzüge umzuleiten.

Der Aufstellbereich für den Nachtumzug (Linden-, Tann- und Eichenstraße) ist von Samstag, 23., von 17.30 bis 19.30 Uhr voll gesperrt. Ebenso ist die Umzugsstrecke (Eichenstraße, Am Bühl, Hauptstraße L 443 bis zum Ortsausgang Renquishausen) voll gesperrt, was eine Umleitung erfordert.

Der Aufstellbereich für den großen Umzug mit 3500 Hästrägern (Linden-, Tann-, Eichen-, Blumen- und Kapellenstraße), sowie die Straßen der Umzugsstrecke (Eichenstraße, Am Bühl, Kirchengasse, Im Gässle, Egesheimer Straße L 443, Hauptstraße L 443 bis zum Festgelände am Ortsausgang Renquishausen) sind am Sonntag, 24. Februar, von 11 bis 17 Uhr voll gesperrt mit Umleitung.

An beiden Tagen sind folgende Umleitungen notwendig: von Böttingen/Bubsheim kommend in beide Fahrtrichtungen Bubsheim-Egesheim-Bärental-Kolbingen; von Richtung Tuttlingen/Mühlheim kommend in beide Fahrtrichtungen über Mühlheim-Mahlstetten-Böttingen.

Diese weiträumige Umleitung gilt durchgehend von Samstag, 17.30, bis Sonntag, 17 Uhr. Die Landstraße L 443 aus Richtung Egesheim kommend ist in dieser Zeit für den Verkehr voll gesperrt, Ausnahme sind Busse mit Hästrägern.

Parkplätze für beide Umzüge befinden sich an den Ortseingängen von Renquishausen bzw. von Böttingen/Bubsheim kommend.