Umweltschutz durch Know-how in der Abwasserwirtschaft

Modernste Abwassertechnik und die aktuellen Vorschriften und Richtlinien zur Abwasserentsorgung standen im Mittelpunkt einer Fortbildungsveranstaltung, zu der sich im Rahmen der Kanal-Nachbarschaften Mitarbeiter von Betreibern kommunaler Kanalisations- und Regenwasserbehandlungsanlagen und der Wasserbehörde aus dem Landkreis Tuttlingen in der Gemeinde Deilingen trafen.

Städte, Gemeinden und das Land Baden-Württemberg haben in den letzten Jahrzehnten mehrere Milliarden ausgegeben, um die abwassertechnischen Anlagen auf dem neuesten Stand zu halten und somit einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Gewässerschutz geleistet. Aus diesem Grund hat der DWA Landesverband Baden-Württemberg schon vor mehr als 25 Jahren Kanal-Nachbarschaften gegründet. Die Fülle des Themenkataloges belegte eindrucksvoll die Notwendigkeit dieser Veranstaltungen. Herr Matthias Kipf, technischer Angestellter informierte die Teilnehmer über die neue anerkannte Regel der Technik, DWA-Regelwerk 102 und über den Schutz der Gewässer vor hydraulischem Stress. Ferner ein Ingenieurbüro über dem Überflutungsnachweis für Grundstücke über 800 m² gemäß DIN 1986-100. Weitere Themen waren die Zulassung von Filtern für die Niederschlagswasserbehandlung als auch die kompakte und zuverlässige Behandlung von Niederschlagswasser über Filtersysteme. Hier referierte ein Vertreter eines führenden Herstellers solcher Systeme. Am Nachmittag stand bei einem eindrucksvollen Rundgang mit Führung die Besichtigung des Zementwerkes der Firma Holcim in Dotternhausen auf dem Programm.

Die DWA ist der deutsche Repräsentant der in den Bereichen Abwasser, Abfall und Wasserwirtschaft tätigen Fachleute. Die Vereinigung zählt bundesweit rund 16000 Mitglieder. Der DWA Landesverband Baden-Württemberg vereinigt 1700 Wissenschaftler, Ingenieure, Abwassermeister und Betriebsleute sowie Hochschulen, Kommunen, Ingenieurbüros und Firmen als Mitglieder, die sich in den Bereichen Abwasser, Abfall und Gewässerschutz um technischen Fortschritt und in die Zukunft gerichtete Lösungen bemühen. Bei der Fortbildung des Betriebspersonals der Abwasser- und Klärtechnik wird er aus den Reihen seiner Mitglieder von 30 Fachleuten, die ehrenamtlich als Lehrer tätig sind, unterstützt.