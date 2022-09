Umsatzplus von mehr als 50 Prozent: Starke Nachfrage bei der Firma Hermle

Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 eine anhaltend starke Nachfrage auf breiter Basis. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Der Auftragseingang des schwäbischen Automations- und Werkzeugmaschinenspezialisten habe sich gemessen am noch stark von der Coronapandemie beeinträchtigten Vorjahreszeitraum konzernweit um 58,0 % auf 285 Millionen Euro erhöht.

Im Inland stiegen die neuen Bestellungen um 54,2 % auf 100,7 Millionen. Im Vergleich dazu lagen sie im Vorjahr noch bei 65,3 Millionen Euro. Im Ausland stieg der Wert von stärker, um 60,1 % auf 184,3 Millionen Euro.

Umsatz und Zahl der Beschäftigten steigt

Auch der Umsatz des Hermle-Konzerns nahm in den ersten sechs Monaten 2022 zu, wie die Firma weiter in der Pressemitteilung berichtet – um 50,9 Prozent auf 210,2 Millionen Euro. Davon entfielen 81,9 Millionen Euro auf das Inland, 128,3 Millionen Euro auf das Ausland.

Die zunehmenden Störungen in der Lieferkette konnten weitgehend durch interne Maßnahmen kompensiert werden, die von der Belegschaft umgesetzt wurden, so das Unternehmen. Am 30. Juni 2022 beschäftigte Hermle konzernweit 1322 Personen, 22 mehr als am Vorjahresstichtag.

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist auf der Internetseite des Unternehmens zu finden.