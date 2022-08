Umgefahrene Bushaltestelle ist Versicherungsfall

Die umgefahrene Bushaltestelle in Böttingen ist ein Versicherungsfall. In der vergangenen Gemeinderatssitzung angefragt, welche Kosten der Gemeinde wegen der Neuerrichtung der von einem Auto umgefahrenen Haltestelle am Wehinger Weg entstanden seien, erklärte Bürgermeister Benedikt Buggle, dass es um einen Versicherungsfall handele. Die Versicherung des Fahrzeughalters, dessen Fahrzeug das frühere Häuschen demoliert habe, stehe für die Neuerrichtung gerade. Die Verwaltung stehe mit der Versicherung in Kontakt und habe eine Kostenübernahme zugesichert bekommen. Gleiches gelte im Übrigen für die umgefahrene Straßenlaterne wenige Meter weiter in der Brechgasse.