Überholmanöver gefährdet Andere

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermitteln Beamte des Polizeireviers Spaichingen und suchen Zeugen, die Hinweise zu einem Renault-Fahrer geben können. Der noch unbekannte Fahrer des Renault Clio befuhr die Landesstraße 433 von Wehingen kommend in Richtung Gosheim. In einer unübersichtlichen S-Kurve im Bereich der Kläranlage überholte der Unbekannte einen Linienbus. Ein entgegenkommender Audi-Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Auch der Busfahrer und die Insassen wurden durch den Renault-Fahrer gefährdet, blieben jedoch zum Glück unverletzt. Ohne anzuhalten, fuhr der Clio-Fahrer weiter in Richtung Gosheim, so die Polizei.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424/ 9318-0, erbeten.