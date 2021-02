Über Gosheim geht die Sonne im Saharastaub unter

Man könnte fast meinen, Gosheim sei um einige Breitengrade nach Süden gerutscht. Normalerweise sieht man die Sonne zwischen 17 und 18 Uhr glutrot am Horizont hinter Gosheim untergehen. Am Montagabend aber hat der Saharastaub ihre Leuchtkraft stark eingeschränkt und auf ein mildes gelb reduziert. Schon am Samstag hat sich der Wüstenstaub der Sahara von Marokko aus über Tunesien auf den Weg zu uns gemacht und zaubert nun ein sepiafarbenes Licht über dem Heuberg.