Turnverein Gosheim hat neue Weichen gestellt

Dem Turnverein Gosheim, voran Helmut Weber und Vorsitzender Klaus Alber, ist es gelungen, ein neues Trainergespann für die Jugendleichtathletik zu gewinnen. Dies gab Klaus Alber bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Krone“ bekannt.

Es ist dies das Ehepaar Sandra und Andreas Deckwerth. Andreas Deckwerth hat schon in seiner Jugend als Leichtathlet an vielen Turnieren teilgenommen und hat auch seine Frau für die Leichtathletik begeistern können. Beide werden unser bestehendes Trainergespann Finn und Nina in der Jugendausbildung unterstützen.

Weiterhin vermeldet der Vorsitzende Erfreuliches unter internen Aktivitäten. Die Volleyballgruppe des Turnvereins hat sich Anfang 2020, noch vor Corona, neu aufgestellt und bereits erfolgreich an Turnieren teilgenommen. Klaus Alber freut sich ganz besonders, dass es ihm auch gelungen ist, den Initiator dieser Gruppe Reinhold Schatz für den Turnrat zu gewinnen.

Eigentlich hätte die Jahresmitgliederversammlung des Turnvereins Gosheim 1893 bereits im März stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese verschoben und fand nun unter besonderen Bedingungen mit Abstand und Maske am Freitag, 23. Oktober, statt.

Um die Versammlung aufgrund der Corona-Situation möglichst kurz zu halten, vereinten Vorsitzender Klaus Alber und Schriftführerin Nina Forai ihre Berichte über die Termine im vergangenen Jahr, die abrupt vor der Jahreshauptversammlung zum 15. März mit der Corona-Pandemie bis zum heutigen Tage endeten.

Wichtige Termine für 2021 sind das Dorffest vom 2. bis 4. Juli sowie eventuell die Hallenkreismeisterschaften oder Kreismeisterschaften in Gosheim.

Schatzmeister Helmut Weber hatte trotz der außergewöhnlichen Lage keine nennenswerten Mitgliederaustritte zu vermelden konnte und einen positiven Kassenbestand nennen.

Bürgermeister Kielack leitete die Entlastung der Vorstandschaft mit der Bitte, auch im kommenden Jahr so weiter zu machen. Eine Gemeinde wie Gosheim brauche einen Traditionsverein wie den Turnverein, der der älteste Sportverein im Ort ist. Kielack würdigte vor allem die hervorragende Jugendarbeit und bedankte sich ausdrücklich dafür, dass der Turnverein jedes Jahr bei der Ausführung der Sommerferienspiele mitmacht. Kielack sagte dem Verein auch jegliche Unterstützung seitens der Gemeinde zu, um diese ungewöhnlichen und schwierigen Zeiten auch im nächsten Jahr zu meistern.

Bei den Wahlen konnten das Amt des zweiten Vorsitzenden und des Fähnrich wieder nicht besetzt werden, was der Vorsitzende sehr bedauerte. Er erwägt, den Fähnrich komplett aus der Satzung zu streichen.

Als Schatzmeister wurde Helmut Weber einstimmig wieder gewählt. Für Swetlana Hettinger und Klaus Mielke wurde Emma Kugler und Reinhold Schatz in den Turnrat gewählt. Für weitere zwei Jahre wurden Annette Hermle, Reiner Baumeister, Thomas Welte, Gerd Grewin, Frank Kugler und Tirza Alber einstimmig in den Turnrat wiedergewählt.

Bei den Ehrungen für verdiente Mitglieder wurden für 40 Jahre Regina Schmidberger und Manfred Hermle und für 50 Jahre wurde Elmar Freudigmann geehrt. – Alle drei waren in ihrer Jugend aktive Leichtathleten und hatten im Verlauf ihrer langjährigen Vereinszugehörigkeit verschiedene Ehrenämter inne. Regina Schmidberger war desweiteren in der Jugendausbildung und im Turnrat tätig. Elmar Freudigmann war lange Jahre im Turnrat und viele Jahre zweiter Vorstand. Mit 50 Jahren Vereinszugehörigkeit und langjähriges Vorstandsmitglied wurde er auch zum Ehrenmitglied ernannt.

Weitere zu Ehrenden waren aufgrund Corona entschuldigt. Es sind dies für 25 Jahre Birgit Thoma, Roswitha Weiß, Siegbert Schnitzer und Andreas Deckwerth. Für 40 Jahre Anita Winz und Katharina Schneider. Für 50 Jahre Horst Basin.

Zum Schluss wünschte der Vorsitzende allen: „Bleibt gesund!“