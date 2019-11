TTC ehrt seine wichtigsten Kräfte

TTC-Vorsitzender Rudolf Schweizer hat beim Festakt zum 50jährigen Jubiläum im vollen Hermann Frommer-Sportheim etliche Gründungsmitglieder, Spieler, Funktionsträger aus fünf Jahrzehnten, Bürgermeister Albin Ragg und Bezirksfachwart Sven Baumgärtner begrüßt. Der erste Vorsitzende Rudi Weber und andere Tischtennisbegeisterte hatten den TTC Deilingen 1969 gegründet. Viele verdiente Mitglieder der vergangenen Jahrzehnte wurden geehrt.

Zunächst fanden die Spieler im Gasthaus „Kreuz“ in Weilen ein Spiellokal. Ab Mitte der 70er konnte in der neu erbauten Gemeindehalle in Deilingen gespielt werden. 53 Jahre war Weber aktiv in Mannschaften, davon 18 Jahre als Vorsitzender .

Ragg und Baumgärtner sprachen Grußworte, letzterer überbrachte eine Ehrentafel des Bezirks. Schweizer dankte dem Trainerteam, Alfred Koch und Uwe Geiger, und Schriftführerin Jasmin Weinmann für die tolle Dekoration.

Nun standen die Ehrungen an. Spielernadeln gab es für langjährige Spielteilnahme aktiv, Ehrennadeln für langjährige Funktionstätigkeit.

Folgende Mitglieder wurden ausgezeichnet: Michael Baier, Spielernadel Silber und Ehrennadel Bronze, acht Jahre stellv. Vorsitzender, zehn Jahre Jugendleiter; Karsten Schwechel, Spielernadel in Silber, mehrere Jahre Kassenprüfer; Rudi Schweizer, Spielernadel in Silber, Spieler seit 1983, seit vier Jahren Vorsitzender; Martin Pfenning, Silbernadel in Gold, seit fünf Jahren Beisitzer im Ausschuss; Hubert Marquart, Spielernadel in Gold und Ehrennadel in Silber, insgesamt 14 Jahre Vorsitzender, seit vier Jahren Beisitzer, sechs Jahre Kassier und sechs Jahre Pressewart, umfassendes Wissen über die Wettspielordnung und andere Vorschriften; Herbert Hofgärtner, Spielernadel in Gold, Gründungsmitglied und Beisitzer im Ausschuss, 13 Jahre Vorsitzender, viele Jahre Schriftführer, Festbuchmitautor; Uwe Geiger, Spielernadel in Gold und Ehrennadel in Bronze, seit diesem Jahr 2. Vorsitzender, fünf Jahre Pressewart, mehr als zehn Jahre Jugendtrainer, auch heute aktiv als Jugendbeauftragter.

Michael Scheffler, Spielernadel in Gold mit Kranz und Ehrennadel Bronze, sechs Jahre Schriftführer, acht Jahre bis heute Kassier, 55 Jahre Tischtennisspieler und aktueller Bezirksmeister; Alfred Koch, Spielernadel mit Kranz, mehr als 30 Jahre Spieler und Jugendtrainer, Generationen von Spielern hat er das Tischtennisspielen beigebracht; Dietmar Reiner, Ehrennadel in Bronze, ein Jahr kommissarischer Vorsitzender, neun Jahre 2.Vorsitzender, lange Sportwart, viele Jahre die Nummer eins der ersten Herrenmannschaft; Elfriede Streifler, Ehrennadel in Bronze, zehn Jahre Kassier; Friedhilde Weinmann, Ehrennadel in Silber, 17 Jahre Beisitzerin im Vorstand, Jugend- und Schülertrainerin für Mädchen, erreichte mit der Mädchenmannschaft die Landesliga, für viele Feiern und Anlässe war sie Textdichterin.