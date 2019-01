Trossingen sorgt für die Höhepunkte

Der SV Gosheim hat auch die achte Auflage des SVG-Cups bravourös gemeistert. Das Hallenfußballturnier mit Rundumbande in der Sporthalle des Bildungszentrums genießt einen guten Ruf. Für die sportlichen Höhepunkte sorgte vor allem der Turniersieger SpVgg Trossingen.

„Wir sind zufrieden. Organisatorisch hat alles geklappt“, freute sich Turnierchef Herbert Spitzl, der aber auch anmerkte: „Zeitlich müssen wir etwas aufpassen. Aber es war noch im Rahmen.“ Er meinte die Verzögerungen, die sich am zweiten Turniertag ergaben. So wurde das Endspiel rund 25 Minuten später angepfiffen, als im Turnierplan vorgesehen.

„Es hat keine Verletzungen gegeben und die Spiele sind fair verlaufen. Es hat auch keine rote Karten gegeben“, war Spitzl zufrieden und ergänzte: „Es war ein ordentliches Niveau. Die SpVgg Trossingen war die beste Mannschaft. Die Trossinger haben richtig gut kombiniert. Sie haben die Tore nicht mit Gewalt erzielt, sondern schön herausgespielt.“ Der aktuelle Tabellendritte der Bezirksliga Schwarzwald gewann seine sämtlichen neun Turnierspiele und erzielte dabei 37 Tore.

Balde und Stegmann geehrt

Die Trossinger nahmen nicht nur den Siegerpokal mit nach Hause, sie sicherten sich mit dem Turniersieg auch die Prämie von 500 Euro. Außerdem stellten sie mit Christian Balde den besten Turnierspieler und mit Mark Stegmann auch den erfolgreichsten Torschützen (neun Treffer). Beide wurden separat ausgezeichnet.

Starker Torhüter Tobias Huber

Mit der SpVgg Aldingen und dem FC RW Reichenbach erreichten zwei in der Kreisliga B spielende Mannschaften das Halbfinale. Die Aldinger steigerten sich am zweiten Tag nach der 0:2-Niederlage gegen den FC RW Reichenbach von Spiel zu Spiel, besiegten die hoch gehandelte FSV Schwenningen 1:0 und den Gastgeber SV Gosheim 5:3 und erreichten im abschließenden Spiel das für den Einzug ins Semifinale nötige Unentschieden (0:0) gegen den Bezirksligisten SV Bubsheim. Im Halbfinale schalteten die Aldinger dann mit einem souveränen 4:1-Sieg den Vorjahressieger SV Sulgen aus. Erst die Trossinger setzten im Finale der Aldinger Erfolgsserie ein Ende. Spitzl: „Die SpVgg Aldingen war die Überraschungsmannschaft. Die Aldinger hatte sicher niemand auf der Rechnung. Aber auch der FC RW Reichenbach hat überzeugt.“ Die Reichenbacher hatten in Tobias Huber einen starken Rückhalt im Tor. Der im Februar 38 Jahre alt werdende Keeper war im letzten Endrundenspiel mit zahlreichen Paraden der Garant des 0:0 gegen die FSV Schwenningen, mit dem der Einzug ins Halbfinale gesichert wurde.

Auch der Zuschauerzuspruch konnte sich sehen lassen. Trotz des doch schlechten Wetters und der widrigen Straßenverhältnisse waren an beiden Tagen jeweils rund 400 Besucher in der Halle. „Die Tribüne war immer voll“, sagte Spitzl, der auch betonte, dass die Rahmenwettbewerbe Fußballradar und Torwandschießen bei den Aktiven und B-Junioren erneut gut ankamen.