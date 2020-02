Treffsichere Pointen und sportliche Höchstleistungen

In olympischer Hochform haben sich die Reichenbacher Narren am Freitagabend in der Festhalle beim „Bunta Obed“ gezeigt und dem närrischen Publikum eine Reihe von humorgespickten, theatralischen und sportlichen Disziplinen präsentiert. Das Moderatorengespann Swenja und Sebastian Held verstand es prächtig, die Programmhöhepunkte anzumoderieren, indem die beiden in verschiedene Rollen schlüpften und sich somit wandlungsfähig und eloquent in sportlichen Disziplinen zeigten.

Im Vorspann marschierte der Elferrat samt einem Reichenbacher Weißnarren-Sextett auf die Bühne, und Uwe Junker durfte als Leader seiner American-Football-Crew die „Athleten der Welt“ zu Höchstleistungen motivieren. Nach dem traditionellen Narrentanz der Schellennarren nahm der Abend mit dem ersten Auftritt der „Mittleren Garde“ einen schwungvollen Auftakt. In Reichenbach wird der Gardetanz großgeschrieben: Die beiden Garden haben sich bei Wettbewerben in der Region durchaus einen Namen gemacht und den Schwerpunkt des olympischen Gebots, dass teilnehmen wichtiger ist als siegen, umgedreht. Die „Mittlere Garde“ und die „Große Garde“ haben sich auf regionalem Parkett zu Spitzenplätzen emporgearbeitet. Perfekte tänzerische Einlagen erfreuten das Reichenbacher Narrenherz.

In eine ganz andere Richtung gingen die bigottisch-lästernden Kirchgänger Sarah Flad und Bernhard Bosch. Das eingespielte Familienduo beobachte beim Kirchenbesuch so manche Glaubensbrüder und -schwestern und diskutierte familienintern über so manchen häuslichen Zwist. Die „Große Garde“ legte eine perfekte Tanzschau aufs Parkett.

Die Dorfdusler Steffi Pau und Helen Marquart beobachteten auf ihrer Tour so manche lustige Episode und packten sie in ebensolche kleine Geschichten. Ganz rustikal kamen auch die gewehrgeschulterten alten Damen auf ihrem Hochsitz rüber. Brigitte Pau, Margit Quarleiter und Simone Sekler visierten mit ihren Donnerbüchsen so manchen lieben Zeitgenossen an und verspürten Lust, „wegen ihres Abdriftens vom Pfad der Tugend alle abzuknallen“. Dazu kam es letztlich doch nicht und sie verließen in friedlicher Mission ihren wunderfitzigen Hochstitz-Spähturm. Hinter „Jonimalimo“ versteckten sich ein paar lustige Reichenbacher Nachwuchstalente, die auf den Spuren Aschenbrödels die Suche nach dem Wunschprinzen hinter weißer Leinwand durch kurze Auftauchmomente inszenierten.

Die Theatergruppe mit den bewährten Originalen Sarah Flad, Ursula Wohlfahrt, Steffi Marquart, Silvia Schätzle, Sandra Marquart, Hubert Wittmer und Bernhard Bosch besang die Vorzüge des „Cewa-Wischtuchs“ auf humorvolle Art, bevor die Mittlere Garde sich noch einmal zu Höchstleistungen emporschwang, in Museumsgefilde eintauchte und artistische Einlagen aufs olympische Parkett legte. Schließlich rundete ein von der befreundeten Narrenzunft Königsheim inszenierter Männertanz im „American-Football“-Stil und ein stimmungsvoller Finalauftritt der Guggenmusik Las Krachos den olympischen Reigen ab, bei dem sich alle Beteiligten wohl eine Goldmedaille verdient haben.