Treffen der Königsheimer Jagdgenossen geplant

Die Gemeinde lädt alle Jagdgenossen zu einer Jagdgenossenschaftsversammlung ein. Der Versammlung soll vorgeschlagen werden dass der Gemeinderat auch künftig alle Jagdangelegenheiten in der Gemeinde regelt und die Jagdpacht an die Gemeinde geht. Diese Empfehlung hat der Gemeinderat in der letzten Sitzung ausgesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Damit das rechtlich sauber umgesetzt werden kann soll der Satzungsentwurf des Gemeindetags zur Anwendung kommen. Die Versammlung wird notwendig weil das Land das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz ergänzt hat. Danach ist alle sechs Jahre eine Jagdgenossenschaftsversammlung durchzuführen. Alle bereits abgeschlossenen Jagdpachtverträge verlieren ihre Gültigkeit, wenn bis zum Juni 2022 keine Versammlung der Jagdgenossen durchgeführt wird. In der Gemeinderatsitzung wurde die Zusammenarbeit mit dem aktuellen Jagdpächter Werner Hermann sehr lobend hervorgehoben. Die Gemeinde hat ein großes Interesse die bestehenden Regelungen und Verhältnisse im bisherigen Rahmen fortzusetzen.

„Dies komme sowohl der Gemeinde als auch den privaten Grundstückseigentümern zugute“, so das einhellige Urteil des Gemeinderats. Das Angebot des Landkreises zur Erstellung des Jagdkatasters zum Preis von 2868 Euro wurde angenommen. Die Verwaltung ist beauftragt worden mit dem Landratsamt einen Termin für die Jagdgenossenschaftsversammlung abzustimmen und dazu einzuladen. Außerdem ging es in der vergangenen Ratssitzung um Folgendes: Im letzten Jahr haben Netzte BW 123 Euro und H. Udo Stürner 680 Euro an den Kindergarten gespendet. Einstimmig nahm der Gemeinderat die Spenden an. Außerdem: Vor einigen Jahren hat der Landkreis altlastverdächtige Flächen in den Gemeinden untersucht. Nachdem von den auf der Gemarkung Königsheim untersuchten Flächen keine Beeinträchtigungen ausgegangen sind ergaben die Untersuchungen keinen weiteren Handlungsbedarf. Weitere Untersuchungen seien nicht nötig, so der Rat.