Trauer auf dem Heuberg: Pfarrer Hans Locher ist gestorben

(wk) - Am Sonntagabend verbreitete sich die traurige Nachricht wie ein Lauffeuer auf dem Heuberg. Der langjährige Ortsgeistliche der drei katholischen Kirchengemeinden von Schwenningen, Heinstetten und Hartheim, Pfarrer im Ruhestand Hans Locher ist am Sonntagmorgen in Althausen in seiner Seniorenresidenz verstorben.

Er wurde am 8.Juni 1947 in Stetten unter Holstein geboren. Nach dem Besuch der dortigen Volksschule von 1959 bis 1967 besuchte er das damalige staatliche Gmnasium in Sigmaringen. Nach seinem Abitur im Juli 1967 folgte das Studium der Katholischen Theologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und an der Universität Innsbruck in Tirol. „Erst während des Studiums in Freiburg und Innsbruck wuchsen in mir der Wunsch und die Überzeugung, Priester zu werden“, verriet er in einem Interview im Juni 2017.

1973 begann die Ausbildung für den Priesterberuf im Priesterseminar in St. Peter im Schwarzwald sowie die Weihe zum Diakon durch Erzbischof Hermann Schäufele. Ab 1974 wirkte er als Diakon in Weingarten und in Karlsruhe-Mühlburg. Am 4.Mai 1975 wurde Hans Locher im Münster zu Freiburg durch Erzbischof Hermann Schäufele zum Priester geweiht.

Nach Zeiten als Vikar in Lörrach, als Religionslehrer in Kaiserslautern und Vikar in Ettlingen übernahm er im Januar 1981 die Pfarrstelle in Heinstetten und Hartheim. Zusätzlich seit 23.März 1983 ist er als Pfarrer in St. Kolumban in Schwenningen tätig. Am 16. Juli 2005 wurde die Seelsorgeeinheit „Großer Heuberg/Baden“ mit den Gemeinden Heinstetten, Hartheim und Schwenningen mit Pfarrer Hans Locher als deren Leiter gegründet. Seit Januar 2015 war er Koordinator in der neu gegründeten Seelsorgeeinheit „Heuberg-St. Barbara“.

Im Mai 2015 durfte der Geistliche sein 40. Priesterjubiläum im Kreise seiner drei Kirchengemeinden feiern. Zum 1.August 2017 trat Hans Locher offiziell in den Ruhestand. Unvergessen ist eine Verabschiedung am 2.Juli 2017 mit dem Festgottesdienst in der St.Kolumban-Kirche und anschließendem Festakt in der Heuberghalle Schwenningen.

„Der Pfarri dauernd unterwegs“ wurde der beliebte und geschätzte Gottesmann allseits genannt. Er war 35 Jahre lang viel auf Reisen. Jährlich begleitete er zwei Wallfahrten, Erlebnisreisen sowie Kinderfreizeiten in Tirol. Zusätzlich der Pfarrer und treue Fan der Fußballvereine 1.FC Kaiserslautern und Eintracht Frankfurt diverse Ausflüge von Ministranten, der Frauen, Seniorinnen, des Altenwerks und der Rentner. Erst vor wenigen Wochen empfing Hans Locher noch das Altenwerk St. Kolumban Schwenningen bei einer Reise.

„Das Ergebnis der Arbeit und dem Erscheinungsbild eines Pfarrers ist, dass einen die Menschen ein wenig mögen. – Das glaube ich, habe ich in etwa erreicht“, so das Bekenntnis des Geistlichen im Gespräch kurz vor der Verabschiedung vom Heuberg. Und was auch nicht selbstverständlich war: Hans Locher ließ sich im Umgang miteinander von Anfang an mit dem persönlichen „Du“ anreden. Das war ihm sehr wichtig, verbunden mit dem nötigen Respekt.

So war es für ihn auch selbstverständlich, dass ich für die Kinder nicht der „Herr Pfarrer“ war, sondern schlicht und einfach „unser Pfarri“. „Wichtig war für mich auch zu vermitteln, dass es in der Kirche und der Pfarrgemeinde genügend Raum geben müsse für Menschen jeden Alters, für Menschen unterschiedlicher Prägungen und verschiedener Frömmigkeitsarten“, verriet Hans Locher im Sommergespräch 2017.

Als Höhepunkte nannte er damals „in jedem Fall die Gottesdienste, die wir miteinander in ganz verschiedenen Formen gefeiert haben, vor allem auch zu den kirchlichen Festzeiten“. Besonders erfreute sich der Ortspfarrer an den besonderen Gottesdiensten mit Beteiligung der Kindergartenkinder sowie den Erstkommunionsfeiern. Die Renovierungen der drei Kirchen in Hartheim, Heinstetten und Schwenningen sowie der Bau und die Renovierung der Pfarrscheuer und den Pfarrheimen seien unvergessene Höhepunkte.

Schweren Herzens verließ der so beliebte Priester seine ihm zur Heimat gewordenen Hartheimer, Heinstetter und Schwenninger im Sommer 2017. Er zog damals in seine Seniorenresidenz Altshausen, wo er auch als Ruheständler regelmäßige Gottesdienste hielt.

Die Trauer um Pfarrer Hans Locher ist groß. Hans Locher meinte einmal: „Wir alle sind wertvolle und einmalige Geschöpfe Gottes“.