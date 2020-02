Torjäger Geisel ist beim SV Bubsheim wieder fit

Nachdem der SV Bubsheim mit zwei Niederlagen, 0:5 beim VfL Mühlheim, 1:2 bei der FSV Denkingen, in die Vorbereitung gestartet ist, zahlt sich die gute Trainingsbeteiligung nun auch leistungs- und ergebnismäßig aus. Gegen den A-Ligisten SV Kolbingen (3:0) sowie beim 4:0 bei Suebia Rottweil durch die Treffer von Daniel Nedelcia (2), Daniel Geisel und Jan Rubner, blieb der Tabellenletzte der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald sogar ohne Gegentreffer.

SVB-Spielertrainer Paul Ratke bewertet die vergangenen Leistungen umso höher, da sein Team in den vergangenen Wochen aufgrund der winterlichen Verhältnisse auf dem Heuberg nur eingeschränkt im Freien trainieren konnte. Zudem freut er sich darüber, dass Torjäger Geisel, der fast die gesamte Vorrunde wegen Verletzung fehlte, seit zwei Wochen wieder voll belastungsfähig ist und auch schon wieder als Torschütze in Erscheinung trat.

„Dieser Ausfall machte uns im bisherigen Saisonverlauf schwer zu schaffen. Doch wir haben uns selbst in die Lage, in der wir uns in der Tabelle befinden, hineinmanövriert“, sucht Ratke nicht nach Ausreden. Doch nun richtet sich der Blick beim SV Bubsheim nach vorn. Zusammen mit Geisel und dem vom SC Wellendingen in der Winterpause verpflichteten Torjäger Patrick Schneider hofft man beim SV Bubsheim, wieder zu alter Gefährlichkeit zurückzukehren.

Bis zum ersten Punktspiel am Sonntag, 1. März, gegen den Lokalrivalen SV Gosheim (Nachholspiel) bleiben dem SVB noch anderthalb Wochen Vorbereitung. „Wir wollen auf jeden Fall möglichst schnell möglichst viele Punkte sammeln“, blickt Paul Ratke voraus. „Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt.“