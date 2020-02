Tolle Optik und Akrobatik

Optisch wieder ein Hochgenuss ist der Garde- und Showtanzwettbewerb in Deilingen gewesen. Bei den Gardetänzen ertanzten sich den 1. Platz die Garde aus Reichenbach unter der Leitung von Anne und Madeleine, den 2. Platz die Garde aus Deilingen-Delkhofen unter der Leitung von Andrea Gehring und Jutta Mattes-Ordowski und den 3. Platz die Baronen Gilde aus Lackendorf unter der Leitung von Tanja Kaluza-Rall und Laura Rall.

Bei den Showtanzgruppen kam auf den 1. Platz die Showtanzgruppe in Motion Ratshausen unter der Leitung von Nora Schneider und Vera Rager mit dem Thema „Hausfrauen“. Die Showtanzgruppe aus Weilen u.d.R. tanzte sich mit dem „Traum von Fliegen“ unter Leitung von Maren Müller auf den 2. Platz. Den 3. Platz ergatterte die Garde aus Ringingen mit dem Thema „Robin Hood“.

Teilgenommen hatten außerdem die Garde aus Heinstetten unter der Leitung von Ann Kathrin Rack, die Tanzgarde aus Neufra unter der Leitung von Nadine Endess, die Tanzgarde aus Königsheim unter der Leitung von Noelia Morales, die Tanzgarde aus Weildorf bei Salem unter der Leitung von Ute Ziegler, die Showtanzgruppe Crazy Girls aus Dürbheim unter der Leitung Celine Schumacher und Andreas Zepf, die Show anzgruppe Schörzingen unter der Leitung von Lea Bayer und Ellen Kienzler, das Erlaheimer Ballett, das Pflommaballett aus Erzingen unter Leitung von Inka Buschmann, die Showtanzgruppe Sauldorf unter der Leitung von Melanie Schatz. Weilen hatte nach Wahl durch die anderen Gruppen das beste Kostüm und Sauldorf die beste Idee. „Gardegruppen der Herzen“ wurden Reichenbach und Deilingen.

Nach der Begrüßung durch Zunftmeister Björn Zielinski enterten die Hau Giebel aus Heinstetten die Bühne und präsentierten ihren Gardetanz. Danach war die Deilinger Garde dran, schon ihrer Größe wegen ein Kontrastpunkt. Das wurde in rasanten Tanzbewegungen sichtbar. Die weiteren Gardetänze waren durchweg gekonnt, teils mit akrobatischen Einlagen, teils mit großem Bewegungsspektrum, immer dem Rhythmus der Musik folgend. Da die Darbietungen in ihren Leistungsgraden eng beieinander lagen, war es sicherlich schwierig, sie zu werten. Björn Zielinski wies mehrfach darauf hin, dass das „Schauvergnügen des Publikums“ durch hartes Üben der Akteure das ganze Jahr hindurch erkauft werde.

Den Anfang bei den Showtänzen machten die Crazy Girls aus Dürbheim. Ihr Thema war „Jackpot“, also eine Lottogeschichte. Die Showtanzgruppe Schörzingen mimte ein Fitnessthema. Unter das Motto „Ein bisschen Haushalt“ stellten die Ratshausener ihr Stück. In militärischer Gardeuniform traten die Erlaheimer auf, Lackendorf zeigte, wie das Leben beginnt, Ringingen „Robin Hood“ mit Anhang. Erzingen gab einen „Aufstand im Palast“. In Deilingen-Delkhofen waren die Heinzelmänner von Köln. In Weilen u.d.R. arbeiteten die Akteure mit überdimensionerten Werkzeugen. Sauldorf ließ eine Gruppe von Tauchern üben.

Alle Beiträge wurden mit viel Beifall bedacht. Kein leichtes Spiel für die fünfköpfige Jury. Aber mit etwas Verspätung schaffte sie es, und die mit Spannung erwartete Preisbekanntgabe konnte starten. Björn Zielinski, Zunftmeister und Moderator des Abends, und Jutta Mattes-Ordowski, Obfrau der Tänzer seit vielen Jahren, kamen mit einer Schachtel von Papieren auf die Bühne und lüfteten das Geheimnis. Jetzt war es Zeit für das Publikum zu tanzen, was gar nicht so ganz einfach war, denn der Platz war begrenzt. Die Sicherheitskräfte lobten am Ende das Verhalten der Besucher.