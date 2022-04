Tipps für das Leben nach dem Abi beim Alumni-Forum

Das Gymnasium Gosheim-Wehingen (GGW) veranstaltete Ende März sein alljährliches Alumni-Forum. Bei den Alumni, die das GGW alljährlich empfängt, handelt es sich um ehemalige Schülerinnen und Schüler. Im Rahmen des Alumni-Forums treffen sie auf die Schülerinnen und Schüler der elften und zwölften Klassen und geben ihre ersten Erfahrungen in Ausbildung, Studium oder Beruf weiter.

Im Laufe der letzten Jahre ist das Alumni-Forum immer weitergewachsen. 34 ehemalige Schülerinnen und Schüler aus vier Abitur-Jahrgängen erschienen zum diesjährigen Alumni-Forum, um mit den nächsten Abitur-Jahrgängen ins Gespräch zu kommen. Die meisten Alumni präsentierten sich an Infotischen. Einzelne Alumni hielten Vorträge. Dabei wurden ganz verschiedene Fachbereiche abgedeckt, zum Beispiel Physik, Jura und Psychologie. Auch zu Ausbildungssuche, Wohnungssuche und anderen praktischen Themen erfuhren die Schülerinnen und Schüler der elften und zwölften Klassen einiges. Abgeschlossen wurde die Veranstaltung mit einer Talk-Runde.

Das Alumni-Forum gehört zum Berufsvorbereitungs-Programm am GGW. Für sie ist es natürlich auch eine günstige Gelegenheit, ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler und ehemalige Lehrerinnen und Lehrer wiederzusehen. Organisiert wird das Alumni-Forum von der Lehrerin Daniela Kästle.

Parallel zum Alumni-Forum fanden am GGW auch die alljährlichen Kompakttage statt. Diese waren eingeführt worden, um außerunterrichtliche Veranstaltungen aller Art zu bündeln. Während der zwei Tage gibt es also keinen gewöhnlichen Unterricht, sondern besondere pädagogische Angebote, angepasst an die Altersgruppen.

Für die älteren Schülerinnen und Schüler wurden Bewerbertraining, Besuche bei den Firmen Hermle, Schuler und Häring oder Beratung zum Thema Verhütung angeboten. Die Klassen fünf besuchten einen Bauernhof und übten sich in Präsentations- und Lerntechniken, für die Klassen sechs bis acht gab es Lesetraining, Präventionstheater, Erste Hilfe Kurs, Beratung zu Kids Online, und Drogenberatung.