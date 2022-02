Thomas Mattes wird als Vorsitzender des Musikvereins Böttingen bestätigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Böttingen lud am Freitag, 28.01.2022, zur Generalversammlung in die Mehrzweckhalle ein. Im Zuge der Wahlen wurde Thomas Mattes von Bürgermeister Benedikt Buggle und der anwesenden Versammlung als 1. Vorsitzende bestätigt.

In seinem Bericht schilderte Thomas Mattes die Aktivitäten des letzten Jahres. Der Höhepunkt hierbei war der Kameradschaftsausflug im September zum Schluchsee und der Rothaus Staatsbrauerei. Das Weihnachtskonzert sowie der Probenbetrieb wurden Ende November abgesagt. Die Herausforderung, die es aktuell zu meistern gilt, liegt laut Mattes darin, die Laune bei Jung und Alt trotz Probenentfall aufrecht zu erhalten und musikalisch motiviert in das Jahr zu starten. Über die Finanzen berichtete Kassiererin Daniela Vögtle. Trotz erhöhten Ausgaben konnte ein positive Entwicklung des Kassenstandes verzeichnet werden.

Schriftführer Florian Frech ließ in seinem Bericht das Jahr Revue passieren. Jugendleiter Tobias Fessele berichtete über den aktuellen Stand in der Jugendkapelle und der Kooperation mit der Grundschule.

Das Highlight an diesem Abend waren die Ehrungen der langjährig verdienten Musikerinnen und Musiker. Marcel Janker wurde für 10-jährige aktive Tätigkeit geehrt. Daniela Vögtle wurde für über 10-jähriges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Für 20 Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft des Musikverein erhielt Martin Flad die Fördernadel in Gold. Ehrenmitglied Josef Grimm bekam die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 50 Jahre aktive Tätigkeit. Hermann Mattes wurde am Abend für 10 Jahre aktive Tätigkeit im Ausschuss und für 50 Jahre Einsatz im Verein ebenfalls mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet. Ivo Villing ist seit unglaublichen 60 Jahren Musikant beim Musikverein Böttingen. Für dieses Engagement wurde ihm die Ehrennadel in Gold mit Diamant verliehen.