Theateraufführung der „Gausemer Männerabend“

Die Frauen möchten übers Wochenende einen zweitägigen Ausflug zu einem Musical nach Hamburg unternehmen. Während die Frauen weg sind, planen Albert, Karl und Lorenz einen feurigen Männerabend. Doch Alberts Frau Renate wird misstrauisch und beauftragt ihren Sohn Simon auf seinen Vater aufzupassen. Simon willigt ein, weil er dann endlich mit seiner Eva eine sturmfreie Bude hat. Aber auch die Pfarrersköchin Theres, die im Dorf für Zucht und Ordnung sorgt, verspricht auf die Männer aufzupassen.

Als die Frauen weg sind, organisieren sich die Männer mit Hilfe von Simon per Internet ein Partygirl und bereiten alles für einen ordentlichen Männerabend vor. Doch da tauchen auch noch Tante Rita und der Pfarrer auf.

Hier ist ein turbulenter Abend vorprogrammiert. Die Theatergruppe des SVG spielt ein Lustspiel in drei Akten nach Marianne Santl.

Es spielen: Matthias Hermle als Schreinermeister Albert, Bärbel Marquart als seine Frau Renate, Mike Scherm als beider Sohn Simon, Angelina Grimme als seine Freundin Eva, Conny Stockhammer als Tante Rita, Christian Vogt als Bäckermeister Karl, Dieter Mayer als Mesner Lorenz, Katharina Mayer als seine Frau Irmi, Steffen Digeser als Pfarrer, Linda Wochner als Pfarrköchin Theres, Herbert Spitzl als Spielleiter, Alexandra Weiss als Souffleuse undErika Grimm als Souffleuse.

Aufführungen finden am Freitag, 18. November, und am Samstag, 19. November, jeweils in der Jurahalle Gosheim um 19.30 Uhr statt. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 14. November in der Kreissparkasse Gosheim (Vorverkauf neun Euro/Abendkasse zehn Euro).