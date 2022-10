The Les Clöchards live im Musiktheater Gosheim

Es gibt Bands, die schaut man sich wegen der Musik an und nur wegen der Musik. Dann gibt es Bands, die schaut man sich nur wegen der Show an. Und dann gibt es Bands, wenn auch nur ganz selten, bei denen beides zusammenpasst. Wie bei The Les Clöchards. So kündigen die Veranstalter die „wildeste und witzigste Rock’n’Roll Show, die es derzeit gibt“ an. Am Samstag, 22.Oktober, tritt die Gruppe um 19 Uhr im Musiktheater Gosheim auf und will mit ihrer Bühnenperformance das Publikum in Ekstase bringen.