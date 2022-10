Teures verschlossenes E-Bike gestohlen

Ein E-Bike haben Unbkannte in Gosheim entwendet. Das berichtet die Polizei. Im Zeitraum von Samstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 12.30 Uhr, ist das E-Bike in der Egartenstraße abgestellte E-Bikegestohlen worden, so die Polizei. Ein unbekannter Dieb nahm das ein an einem Zaun verschlossen abgestellte weiße Rad der Marke Centurion Backfire Fit E R750i im Wert von über 3100 Euro mit. Personen, die Hinweise zum Verbleib des E-Bikes oder zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 931 80, zu melden.