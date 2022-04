Tennisclub mit Mitgliederzuwachs im Jugendbereich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der TC Heuberg berichtet auf seiner Generalversammlung von wachsenden Mitgliederzahlen, vor allem bedingt durch die gute Jugendarbeit. Dies sei trotz großer Herausforderungen in Corona-Zeiten vor allem durch die Zusammenarbeit der engagierten Mitglieder und Vorstandschaft möglich - in der es durch Abschiede verdienter Funktionäre auch einige Veränderungen gab.

Der erste Vorsitzende Andreas Federle durfte vor 30 Anwesenden, darunter Ehrenmitglied Stefan Rössler, in seinem Vortrag einiges erfreuliches berichten: Die Mitgliederzahl ist mit rund 165 so hoch wie seit Jahren nicht mehr, vor allem im Kinder- und Jugendbereich sei die Entwicklung durch die hervorragende Trainingsarbeit und Betreuung spürbar. Das Team um Sportwartin Jasna Cvetkovic leiste hier „hervorragende Arbeit, die durch die Begeisterung der Kinder belegt wird“, so Federle.

Nach einstimmiger Entlastung der Vorstandschaft, durchgeführt durch Gemeinderat Otto Weber, standen Wahlen an, die einige Veränderungen zur Folge hatten: Ein sichtlich gerührter Josef Boniberger verabschiedete sich nach insgesamt 36 Jahren, davon zehn als erster Vorsitzender, aus der Vorstandschaft des TCH. Mit Jürgen Gätschmann (26 Jahre) und Michael Bauser (18 Jahren) folgten weitere Urgesteine seinem Beispiel. Boniberger versprach, seinem Verein trotzdem jederzeit zu helfen, wo er könne und Gätschmann betonte besonders die konstruktive Diskussionskultur im Gremium: „Egal wie intensiv debattiert wurde, wir haben in allen 26 Jahren am Ende immer zu einer gemeinsamen Linie gefunden.“

Federle bedauerte die Abschiede und bedankte sich emotional, doch durch die „exzellenten Nachfolger“ sei der Verein personell nach wie vor bestens aufgestellt. Neben den genannten verließen Thomas Hubert (12 Jahre) und Patrick Seemann die Vorstandschaft. Neu gewählt wurden Rainer Hermle und Dejan Cvetkovic, im Amt bestätigt Federle (1. Vorsitzender), Regele (Sportwart), Christoph Gehring (Technik), Sabine Rössler (Kassier) und Jasna Cvetkovic (Jugendwart). Zudem wurden Christa und Franz Gehring für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Vorstandsmitglied Martin Schuler für 25 Jahre, genau so wie Ex-Funktionär Nikola Selgrad, Ute Gätschmann, Berta und Jürgen Regele sowie Dietmar Zisterer.