Telekom will Deilinger Mobilnetz verbessern

Der neue Deilinger Gemeinderat hat eine Menge Infrastrukturmaßnahmen beraten und beschlossen, aber auch die Preise für die verlässliche Grundschule erhöht und ist darüber informiert worden, dass die Telekom zur besseren Mobilfunk-Versorgung des östlichen Gemeindegebiets im Gebäude Hauptstraße 1 eine Mobilfunkeinheit mit Sendemast und Schaltschrank errichten will.

Die Gemeinde Deilingen stelle der Telekom das Gebäude zur Verfügung, damit die Netzabdeckung im Mobilfunknetz der Telekom im Gemeindegebiet verbessert werde. Dadurch könne die Versorgung in den Frequenzbereichen GSM und LTE (4G) im gesamten Gemeindegebiet deutlich verbessert werden, so der Bericht der Gemeinde über die jüngste Sitzung. Die Telekom rechne im Rahmen des Standortgenehmigungsverfahrens mit einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren, bis das Projekt realisiert sei.

Viel Eigenleistung bei Gemeindehaus

Das Gemeindehaus wird derzeit modernisiert und erweitert und zwar mit kräftigen Eigenleistungen. So informierte Bürgermeister Albin Ragg die Räte, dass die Fundamentarbeiten für den Anbau und die Abbrucharbeiten im Altbestand des Gebäudes größtenteils durch die Mitglieder des Musikvereins in Eigenleistung ausgeführt worden seien. Die Holz- und Stahlkonstruktion für den Anbau sei in den vergangenen Tagen errichtet worden, sodass nun die Arbeiten zum Innenausbau beginnen können.

Für die Arbeiten zur Sanierung der Fassade beauftragten die Räte die Firma AMS, Deilingen, zum Angebotspreis von 24 493,67 Euro. Den Zuschlag für die Fensterbauarbeiten (Anbau) erhält die Firma Obert aus Schömberg zum Preis von 17 333,54 Euro. Die Gemeinde strebt die Fertigstellung des Bauprojekts „Anbau und Modernisierung des Gemeindehauses“ bis zum April 2020 an.

Verlässliche Grundschule und Hausaufgabenbetreuung

Die Preise für die verlässliche Grundschule und Hausaufgabenbetreuung sind seit 2006 stabil. Jährlich zahlt die Gemeinde dafür 14 600 Euro drauf. Daher erhöhte der Gemeinderat zum 1. September den Preis je für beide Angebote von 15 auf 18 Euro im Monat. Das gilt bei der Hausaufgabebetreuung für maximal die Hälfte der angebotenen Tage im Monat. Wer mehr Tage in Anspruch nimmt, zahlt nun statt 30, 36 Euro im Monat für die Hausaufgabenbetreuung.

An dem Angebot verlässliche Grundschule (Betreuungszeiten für Schüler in der Grundschule von Montag bis Freitag 7 Uhr bis 8.20 Uhr und 11.30 bis 13.30) nehmen in unterschiedlicher Stärke bis zu 15 Schüler teil. An der Hausaufgabenbetreuung (Betreuungszeiten Montag bis Donnerstag 13.30 Uhr bis 16 Uhr) nehmen aktuell neun Schüler teil. Keine Einwände hatte der Rat gegen einen neuen Carport mit acht Stellplätzen in der Plettenbergstraße 21.

Außerdem informierte Ragg über abgeschlossene Bauprojekte: Die Sanierung der Felsenstraße mittlerer Teil, ausgeführt im Jahr 2017, wurde mit Gesamtkosten von 137 134 Euro abgerechnet. Für den Ausbau und die Sanierung des Rebbergweges mit unterem Teil der Silcherstraße im Jahr 2018 sind der Gemeinde Gesamtkosten in Höhe von 473 829 Euro entstanden. Für die Erneuerung des Kanals erhält die Gemeinde einen Landeszuschuss von 48 500 Euro und für die Straßen gibt es Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 150 000 Euro.

Bläserklasse demnächst Thema

Die Gemeinde finanziert eine Bläserklasse seit 2012 mit 3600 Euro pro Jahr. Aktuell lernen 13 Kinder der Klassen 2 und 3 ein Blasinstrument. Die Eltern zahlen einen monatlichen Eigenanteil von 20 Euro je Schüler. Die Bläserklasse wird vom Dirigenten des Musikvereins Deilingen-Delkhofen, Johannes Nikol, geleitet. Weil die Kosten gestiegen sind, wünscht sich der Musikverein eine Erhöhung des Kostenanteils der Gemeinde von 300 auf 375 Euro pro Monat. Die Gemeinde wird über den Antrag im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2020 im Herbst entscheiden.