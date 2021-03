Teilumgehung bildet großen Brocken im Reichenbacher Haushalt

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hat das Gremium den Haushaltsplan für 2021 beschlossen. Der Schwerpunkt der Ausgaben liegt im Bau der „Teilumgehung L433“ mit den hiermit zusammenhängenden Abbrucharbeiten von verschiedenen Gebäuden sowie der Realisierung neuer Baugrundstücke in der Ölgasse und des Bebauungsplans „Dorfmitte“ wie die Gemeinde schreibt. Ebenfalls sind im Finanzplanungszeitraum Aufwendungen für die Verlegung des Abwasserkanals zum geplanten Sportplatz, eine Finanzierungshilfe für den FC Reichenbach für den Sportplatzneubau und für den innerörtlichen Ausbau eines Glasfasernetzes enthalten.

Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 1 272 300 Euro ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1 546 600 Euro gegenüber, so dass der Ergebnishaushalt mit einem Gesamtergebnis von - 274 300 Euro abschließt. Davon sind 247 100 Euro Abschreibungen, die somit nicht erwirtschaftet werden können. Für den Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 446 400 Euro, so dass der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Planjahres voraussichtlich noch 403 600 Euro beträgt.

Für die Zwischenfinanzierung der anstehenden Investitionen ist die Veräußerung des Deka-Fonds und eine Kreditaufnahme in Höhe von 200 000 Euro im Jahr 2021 geplant. Es ist vorgesehen, den Kredit im Jahr 2025 komplett zu tilgen.

Nach der Vorstellung der geplanten Baumaßnahme „Bau Teilumgehung L433“ durch die Vertreter des Büros Breinlinger Ingenieure in der letzten Sitzung des Gemeinderats und dem Beschluss des Haushaltsplans 2021 wurde das Büro Breinlinger mit der örtlichen Bauüberwachung sowie der Mitwirkung bei der Vergabe und der Bauoberleitung beauftragt. Bürgermeister Hans Marquart gab außerdem bekannt, dass mit Beginn der Baumaßnahmen im Mai 2021 der Trainingsplatz an der Franz-Hermle-Straße nicht mehr zur Verfügung steht.

Da das geplante Neubaugebiet „Dorfmitte“ mit den Baumaßnahmen der Teilumgehung L433 korrespondiert, wurde ebenfalls das Büro Breinlinger Ingenieure mit den erforderlichen Ingenieursleistungen zur Realisierung des Baugebiets „Dorfmitte“ sowie der Erstellung des im Bebauungsplanverfahren erforderlichen Schallschutzgutachtens beauftragt.

Die Breitbandinitiative des Landkreises Tuttlingen (BIT), welche das Breitbandnetz im Landkreis Tuttlingen erstellt, beabsichtigt die Gemeinde Reichenbach von Wehingen her kommend zu versorgen. Die im Jahr 2017 erstellte Planung ist entsprechend dem aktuellen Stand der Technik zu überarbeiten. Der Gemeinderat hat das Büro SBK Ingenieursgesellschaft mbH aus Ingersheim gemäß dem vorliegenden Angebot in Höhe von 10 412,50 Euro mit der Umplanung beauftragt.

In der Sitzung erfolgte zudem ein Hinweis auf illegale Müllablagerungen im Wald. Bürgermeister Hans Marquart sagte, er werde die Beseitigung veranlassen und bat um Mitteilung, wenn weitere entsprechende Beobachtungen gemacht werden.

Die Gemeinderäte verzichten außerdem weiterhin auf eine Auszahlung der ihnen zustehenden Sitzungsentschädigung und spenden diese für Spielgeräte für die Grundschule.