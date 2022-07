Teilnehmerrekord beim Run und Fun-Laufevent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 25. Juni starteten die Schülerinnen und Schüler der Realschule Gosheim-Wehingen beim Run und Fun-Lauf in Tuttlingen. Dabei waren bei sonnigem Wetter an diesem Wettkampfwochenende so viele Teilnehmer der Realschule am Start wie noch nie zuvor.

So starteten bei den Schülerstaffeln vier Staffeln, bestehend aus insgesamt 20 Schülerinnen und Schülern. Die Staffelläufer der drei fünften Klassen sowie der Staffel der Klasse sieben mussten dabei jeweils einen Rundkurs von rund 1,4 km bewältigen, bevor sie den Staffelstab an die nächsten Läufer übergeben konnten, die sichtlich motiviert und angespannt in der Wechselzone warteten.

Im Anschluss waren bei der Business-Staffel drei Teams über die gleiche Strecke am Start. Neben einer Mannschaft der neunten Klasse bildeten Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs und die Lehrkräfte jeweils ein weiteres Team.

Motiviert durch die vielen Anfeuerungen und Zurufe der mitgereisten Eltern und Zuschauer wuchsen die jungen LäuferInnen sowie die LehrerInnen über sich hinaus und erzielten dabei beachtliche Leistungen und persönliche Bestmarken, so dass die insgesamt 35 Teilnehmenden mit sich sehr zufrieden sein konnten.

Das Lehrerteam Kathrin Marquardt und Max Kreiner, das durch eine angebotene Lauf-AG die teilnehmenden Schüler auf den Lauf vorbereitet hatte, hofft auch im nächsten Jahr auf eine rege Beteiligung der Realschule beim Run und Fun.

Schülerstaffel Klasse 5: 15. Platz Team „Böttinger Flitzer“; 21. Platz Team „Champions 1“; 8. Platz Team „Champions“. Schülerstaffel Klasse 7: 13. Platz Team „Running Gang“. Businessstaffel: 4. Platz Team „Die Seitenstecher“; 11. Platz Team „RSGW-Runner“ und 26. Platz Team „Road Runner“.