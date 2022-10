Teilnahme der Realschule Gosheim-Wehingen beim Lemberglauf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 16. Oktober fiel der Startschuss des Lemberglaufs in Gosheim. Mit dabei waren auch in diesem Jahr eine große Anzahl an Schülerinnen und Schülern der Realschule Gosheim-Wehingen. Mit insgesamt 15 Kindern stellte die Realschule das größte Teilnehmerfeld bei den Schülerläufen.

Bei idealem Laufwetter gingen die Jahrgänge 2012 bis 2016 über eine 1,5 Kilometer lange Strecke an den Start. Die älteren Jahrgänge (2011 bis 2009) mussten eine Strecke von drei Kilometer bewältigen.

Auch wenn die Strecke aufgrund ihres Höhenprofils als anspruchsvoll angesehen werden muss, präsentierten sich die Schülerinnen und Schüler in guter Form und erzielten tolle Platzierungen in den jeweiligen Altersklassen. Bei der anschließenden Siegerehrung konnten sie dann ihre Erfolge mit ihren Urkunden und Sachpreisen kräftig feiern.

Durch das Engagement von Kathrin Marquardt und Max Kreiner, die an der Realschule Gosheim-Wehingen die Teilnahme an den regionalen Laufveranstaltungen organisieren und dafür auch ein gezieltes Lauftraining anbieten, hat sich mittlerweile an der Schule ein guter Läufernachwuchs etabliert. So ist das Ziel der Lehrkräfte auch beim nächsten Lauf, mit vielen begeisterten Schülerinnen und Schülern am Start zu sein.

Ergebnisse Schülerlauf 1,5 Kilometer: Zweiter Platz: Michelle Dreher (W10) und dritter Platz: Tassnim Bekkali (W10). Ergebnisse Schülerlauf drei Kilometer: Erster Platz: Lillie Frasse-Sombet Rapp (M13), Nikita Heiser (M13); Zweiter Platz: Finja Hermle (W12); Dritter Platz: Kimberly Benski (W11), Jonathan Hordt (M11), Florian Egle (M12); Vierter Platz: Yasmin Steffen (W12), Benjamin Hordt (M11); Fünfter Platz: Cora Hermle (W12), Leonard Mattes (M11); Sechster Platz: Jan Luka Gruber (M11); Siebter Platz: Jona Drössel (M11) und achter Platz: Khemrak Vannareaj Mith (M11).