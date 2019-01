Tanzgruppen bieten fünf Stunden Programm der Extraklasse

Der 19. Garde- und Showtanzwettbewerb der NZ Deilingen-Delkhofen ist am Samstag in der Festhalle über die Bühne gegangen. Viele Gruppen starteten, begrüßt von Zunftmeister Björn Zielinski. Es wurde ein Feuerwerk an Tanz, Show und Akrobatik abgebrannt, es war ein Showprogramm der Extraklasse. Die Siegerehrung der mehr als 250 Akteure auf der Bühne erfolgte nach über fünf Stunden Programm. Die Ergebnisse bei der Garde: 1. Mistelhexen Neckarweihingen, 2. Renquishausen, den 3. Platz belegten die Reichenbacher. Beim Showtanz gab es folgende Sieger: 1. Stetten Haigerloch, 2. Weilen u.d.R. und 3. Denkingen. Der Termin für das kommende Jahr steht bereits fest: Am 15. Februar 2020 werden wieder viele Gruppen zum Garde- und Showtanzwettbewerb nach Deilingen kommen.