Tanzende Mona Lisas und Vampire

Beim Zunftabend der Muckenspritzerzunft haben die Aktiven vier Stunden lang mit Ideenreichtum, Kreativität und Professionalität geglänzt. Am Programm beteiligten sich Jung und Alt. Mit den Vorbereitungen sowie den Bühnenbildern und den Kulissen hatten sich die Verantwortlichen im Vorfeld viel Mühe gemacht.

Nach dem Einmarsch von Muck und Spritzer mit anschließendem Brauchtumstanz kündigte Paul Schilling, der in humorvoller Art durch das Programm führte, die jungen Aktiven als Narrensamen an. Diese führten unter Leitung von Jenny Buschle, Kathrin Moser und Linda Schutzbach gekonnt einen Piraten-Showtanz auf. Thilo Krapf und Phillip Aicher prangerten im Anschluss die Missstände in der Bearbeitung von Anträgen auf Pflegegeld an.

Beim Auftritt von Michael Seuling, Simon Aicher, Sina Aicher, Linda Schutzbach, Kathrin Moser, Pascal Diger und Stefan Moser war zu erfahren, was aus dem leeren Spaichinger Krankenhaus wird: Ein OP-Fachmarkt für Heimchirurgie, in dem neben Geburtshilfe-Sets zum Selbstentbinden auch Sets wie „Bypass-OP zum Selbermachen“ oder „Blinddarm raus in 15 Minuten“ verkauft werden. Patienten, die sich dies nicht zutrauten, schickte Seuling alias Fachverkäuferin „Cordula Hilft“ nach Sigmaringen, da das Tuttlinger Krankenhaus seit der Spaichinger Schließung ständig überlegt ist.

Im Beitrag „Mona Lisa“ lernten deren Bilder nicht nur laufen, sondern gleich tanzen. Monja Aicher, Eric Sauter, Max Sauter, Leon Schlecht, Philipp Aicher, Sophia Aicher und Heiko Specker spielten verschiedene Liebesromanzen à la „Romeo und Julia“ in unterschiedlichen Dialekten und Akzenten. Dabei bekam der Böttinger Bauer (Max Sauter) trotz des Besitzes vieler Traktoren und Hektar seine Angebetete (Eric Sauter) nicht und musste mit seinem Traktor allein zurück nach Böttingen fahren.

Im Beitrag des Zunftrats jagte beim Drehen des Films „Die Jagd auf Bruno“ ein Malheur das andere. Dank schauspielerischen Talents kam auch der Beitrag „Der Frosch“ von Pfarrer Johannes Amann und Maria Münch sehr gut an. Die Aktiven des Männertanzes landeten mit dem Vampir-Tanz ebenso einen Volltreffer wie Bärbel Aicher (als „Alexa“) und Anneliese Seuling, die beim „Dorftratsch“ Einblick in die Missgeschicke der Mahlstettener gaben. Dem Auftritt schloss sich ein Showtanz mit weiteren Mitwirkenden an. Für musikalische Unterhaltung sorgte das Original Gamsbart-Trio.

