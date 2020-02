Tagesschau kommt live aus Gosheim

Zu einem fröhlichen und unterhaltsamen Abend hat der Musikverein Gosheim am Samstag in die Jurahalle eingeladen. Dabei stammten die Akteure allesamt aus den eigenen Reihen und einige von ihnen waren gleich mehrfach aktiv.

Felix Weber überzeugte als seriöser Tagesschausprecher und fasste das wichtigste aus Gosheim zusammen: Themen wie die hohe Männerquote im Gemeinderat (93 Prozent), das Gosheimer Jahrhundertbauprojekt (Haus von Markus Weber), die Schlägerei beim und mit Bäckermeister Hartwig Weber oder die biertrinkenden Rentner, die Tempo 30 vorm „Häusle“ fordern um besser beobachten zu können. Unterlegt mit den passenden Bildern sorgten die Nachrichten für die ersten großen Lacher des Abends.

Was folgte, strapazierte die Lachmuskeln der Anwesenden aufs äußerste: die Reportage „Ein Arbeitstag eines Bürgermeisters, der etwas andere (André) Bürgermeister“: Köstlich wie Jonas Weber in die Rolle des Bürgermeisters und Tobias Hermle in die Rolle von Hauptamtsleiter Markus Conzelmann schlüpfte. Die Themen vom Bauhofleiter Josef Nann (dr´ Säger) müssen ebenso abgearbeitet werden wie die Probleme der Bürger. Da Bärbel Marquart ein kaputtes Auto hat, würde sie gerne den neuen Dienstwagen des Bürgermeisters mitbenutzen oder Bäckermeister Hartwig Weber eine Kampfclubbürgerwehr gründen.

Auch der joggende Kronenmanni taucht im Rathaus auf und entschuldigt sich dafür, dass er den Gemeinderat trotz Anmeldung vergessen hat. Am Ende eines arbeitsreichen Arbeitstages schläft Markus Conzelmann erschöpft auf dem Schreibtisch ein.

Bunt ging es weiter mit dem Gummibärchentanz des Musikantennachwuchses, der so süß war wie die Gummibärchen, welche die Tänzer am Ende in der Halle verteilten. Anschließend begrüßte Reporterin Juliane Hermle live aus der Boxengasse die erste weibliche Formel 1 Weltmeisterin Sabine Alber, die den Grand Prix in Gosheim gewonnen hat und die Fahrt auf dem Rundkurs durch Gosheim nochmals Revue passieren ließ. Verunreinigte Straßen waren da, die der Tennisclub nach dem Seifenkistenrennen hinterließ, sehr auffallende Autos, wie das von Tobias Moser, fuhren ihr entgegen, entlang der Strecke gab es eine neue Fahrschule und ein plötzlich geschlossener Felsenbeck oder auf dem Sturmbühl eine wohl sehr teuere Garagenparkbaustelle.

Piggeldy und Frederick standen weiter mit kurzer Frage und noch kürzerer Antwort auf dem Programm. Tom Hauser und Marvin Mayer stellten sich als André Kielack und Markus Conzelmann die Frage: Was ist Faulheit? Ebenso Samuel und Luis Hauser, die als Hartmut Albrecht und Michael Schwechel der Frage nachgingen: Wie malt man Narrenkleider? Musizierende Fernsehmonteure boten eine Show der besonderen Art und entlockten ihren Werkzeugkästen grandiose Töne. Als Michael Marquart dazu noch ein Lied anstimmte, vibrierte die Halle förmlich und das Publikum ging begeistert mit.

Was wäre Fernsehen ohne Tatort? Einen passenden Tanz dazu zeigten die als Polizistinnen verkleideten Mädchen der Jugendkappelle im nebligen Scheinwerferlicht. Mit „Bauer sucht Frau“ fanden die Shows ihren Höhepunkt. Steffen Diegeser begrüßte als Inka Bause kernige Jungbauern und fesche Madels, die durch zünftige Tänze auf sich aufmerksam machten und damit auch die Herzen der Zuschauer im Saal eroberten.

Was wäre ein Musikerball ohne „Sentimental Breakdown“? Steffen Hauser, Jürgen Weber, Heiko Weiss und Michael Marquart kamen dieses Mal als verschnupfte, kränkelnde, wahrlich bemitleidenswerte Männer daher. Passend dazu gab’s den Zewa Song, der auf so amüsante Weise das Einsatzfeld der Küchentücher aufzeigte. Dann kam der Mega-Hit „I bin’n Gausmer“. Begeistert stimmte der Saal mit ein. Jürgen Weber rief Bürgermeister André Kielack schmunzelnd zu: „Nach Neujahrsempfang und Musikerball hond Sie des Lied zwei Mol ghört, beim dritte Mol wird mitgsunge!“ Zum großen Finale zog die Guggamusik auf die Bühne und brachte die Halle zum Beben. Perfekt organisiert wurde dieser Musikerball von Michael Stier, der sich sehr angetan von seinen Musikkameraden zeigte: „Ich bin begeistert wie viele sich durch Tänze, Sketche, Lieder oder durch die selbstgedrehten Werbevideos eingebracht haben, einfach klasse“.