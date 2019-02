SZ Böttingen richtet Nachttorlauf aus

Die Skizunft Böttingen will am Freitag, 8. Februar, den Nachttorlauf am Steilhang auf der „Buawies“ wieder aufleben lassen. Der bisher letzte Nachttorlauf in Böttingen wurde im Jahr 2003 ausgetragen.

Der jetzige Nachttorlauf wird als Paralleltorlauf im K.o.-System und zusätzlich mit Mannschaftswertung durchgeführt. Eine Mannschaft besteht aus bis zu fünf Skifahrern. Es können auch Einzelläufer ohne Mannschaft teilnehmen. Für die Einzel- und Mannschaftswertung winken tolle Sachpreise, bei der Mannschaftswertung gibt es einen Wanderpokal.

Der Start am 8. Februar, erfolgt um 18.30 Uhr, eine Besichtigung der Strecke ist von 17.30 bis 18.15 Uhr möglich. Startberechtigt ist jeder ab Jahrgang 2003.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Skizunft Böttingen unter www.skizunft-böttingen.de. Eine Anmeldung wird bis Mittwoch, 6. Februar, unter rennmeldung@ skizunft-boettingen. de erbeten. Nachmeldungen sind bis zwei Stunden vor Beginn vor Ort möglich.