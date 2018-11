Am Freitag, 2. November, zeigt das SWR-Fernsehen einen Beitrag gegen 17.15 Uhr über den Donauberglandweg in der Sendung „Kaffee oder Tee“. In der Sendung sind Reporter regelmäßig zu besonderen Ausflugszielen in BadenWürttemberg unterwegs und berichten von ihren Ausflügen.

Vor wenigen Tagen hat sich Marius Zimmermann gemeinsam mit der neuen Hüttenwirtin Katharina Kohler auf dem Lemberg bei Gosheim, dem höchsten Berg der Schwäbischen Alb, auf eine gemeinsame Wanderung auf der ersten Etappe des Donauberglandweges begeben.

Der Donauberglandweg, der auf vier Tagesetappen vom Lemberg bis nach Beuron führt, ist im September von der Europäischen Wandervereinigung und dem Deutschen Wanderverband als einer der führenden Qualitätswege in Europa ausge-zeichnet worden.

Das haben bisher nur 14 Wege in Europa geschafft und nur fünf in Deutschland, so die Pressemitteilung von Donaubergland. Der Wanderweg führt auch am „Klippeneck“ vorbei, mit knapp 1000 Metern der höchstgelegenste Segelflugplatz Deutschlands.. Weiter geht's bis zum Dreifaltigkeitsberg, mit seinem einmaligen Ensemble von Kloster, Kirche und Aussichtsgaststätte.

Infos zum Wanderweg unter www.donaubergland.de