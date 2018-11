SVW tritt als Titelverteidiger an

In der Sporthalle am Gosheimer Schulzentrum findet am Samstag die Hallenbezirksmeisterschaft der Fußballsenioren Ü 32 statt. Spielberechtigt sind alle Kicker des Jahrgangs 1986 und älter. Die Meisterschaft wird im Rahmen des Rudolf-Grimm-Gedächtnisturniers ausgetragen. Der Titelverteidiger ist der SV Wurmlingen.

Die SVW-Senioren hatten im vergangenen Jahr überraschend den Titel geholt. Nur knapp dahinter lag die SG Bösingen/Beffendorf, die auch dieses Jahr ein Wörtchen um den Sieg mitreden will. Insgesamt acht Mannschaften streiten sich um den Siegerpokal. Nicht zu unterschätzen ist der TV Wehingen, dem ein Titelgewinn durchaus zuzutrauen ist. Erstmals in Gosheim dabei ist der SC Lindenhof. Gespannt sein darf man auch auf das Abschneiden der Gosheimer Mannschaft, die im vergangenen Jahr auf dem sechsten Platz landete.

Das Turnier startet um 13 Uhr. Gespielt wird in zwei Vierergruppen. Die beiden Gruppenbesten müssen sich über das Halbfinale für das Endspiel qualifizieren. Das Finale beginnt um 17 Uhr. Anschließend erfolgt die Siegerehrung. In der Gruppe A stehen sich der SV Bubsheim, der SV Gosheim, die SG Bösingen/Beffendorf und der FV Meßstetten gegenüber. In der Gruppe B spielen der TV Wehingen, der SV Wurmlingen, der SV Waldmössingen und der SC Lindenhof.