SV Wurmlingen II schafft mit 3:1-Sieg aus eigener Kraft den Klassenerhalt

Mit einem nicht unbedingt erwarteten 3:1 (1:0)-Sieg über den Kreisliga C 3-Zweiten SG Fridingen II/Mühlheim III hat sich der Vorletzte der Kreisliga B 2, SV Wurmlingen II, den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga B gesichert. Doch durch die günstige Konstellation, dass der SV Seedorf in die Landesliga aufgestiegen ist und es dadurch freie Plätze in den unteren Klassen gab steigt die SG totz der Niedelrage in die Kreisliga B 2 auf.

Vor rund 150 Zuschauern, davon gut Zweidrittel aus dem Donautal, lieferten sich die Teams teilweise ein gutes Spiel, wenngleich die zahlreichen Abspiel- und Stockfehler auf beiden Seiten nicht zu übersehen waren.

Die SG aus dem Donautal begann stark und wollte ein frühes Tor. Die beste Gelegenheit dazu bot sich Sedrik Hensle in der achten Minute, als er sich schnell durchsetzte und alleine auf den Wurmlinger Torhüter Michael Rösch zulief. Letztendlich schob er den Ball aber um Zentimeter am linken Torpfosten vorbei ins Aus. Das war gleichzeitig auch der Weckruf für die Wurmlinger, die im Gegenzug über das SG-Tor zielten.

Eine Viertelstunde war gespielt, als der Wurmlinger Reserve überraschend die Führung gelang. Nach einem weiten Abschlag schnappte sich der Wurmlinger Ozan Erzengin den Ball, überlief die aufgerückte SG-Abwehr und schoss am verdutzten SG-Keeper vorbei zum 1:0 in die Maschen. Von diesem Dämpfer erholte sich der Kreisliga C-Zweite nicht so schnell. Erst in den letzten zehn Minuten vor der Pause lief es bei der Spielgemeinschaft etwas besser.

Die zweiten 45 Minuten hatten kaum richtig begonnen, als sich der Wurmlinger Torwart gut 22 Meter vor dem Tor ein Handspiel erlaubte und dafür die rote Karte sah (51.). Der fällige Freistoß brachte nichts ein. Fünf Minuten später scheiterte Christian Karl an Wurmlingens Ersatztorwart Jannik Schaldecker mit einem Foulelfmeter. Zehn Minuten vor dem Ende war es dann der eingewechselte Michael Butsch auf SG-Seite, der zum 1:1 einschoss. Dem gleichen Spieler wäre keine zwei Minuten später fast das 2:1 gelungen. Mit einem Doppelschlag durch den eingewechselten Stephen Tizi in der 87. und 93. Minute, der beide Male die Situation schnell erfasste, kamen die Wurmlinger in numerischer Unterzahl zum Sieg.